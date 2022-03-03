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Политика
Украинская сторона озвучила «программу минимум» на переговорах с Россией
3 марта, 2022 16:09
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Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com
Украинская сторона едет на переговоры с Россией с намерением обсудить организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель делегации Украины Давид Арахамия.
Арахамия отметил, что обсуждение гуманитарных коридоров – это «программа минимум».
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры России и Украины в Беларуси планировалось начать в 15.00, именно это время было согласовано. Однако пока встреча откладывается по вине украинской стороны.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, сообщает телеканал «360».
Российские военные объявили о режиме тишины для эвакуации мирных граждан с Украины.
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