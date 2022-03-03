Российские военные объявили о режиме тишины для эвакуации мирных граждан с Украины
Вооруженные силы России устраивают режим тишины для эвакуации граждан с Украины через гуманитарные коридоры. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сообщается, что режим тишины устраивается для возможности организации безопасной эвакуации мирных граждан из украинских городов.
Отмечается, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах нацисты блокируют десятки тысяч жителей, не давая им возможность покинуть небезопасные места. В связи с этим на Украине сложилась гуманитарная катастрофа.
Ранее Британия обратилась к Минобороны РФ с просьбой эвакуировать из Киева и Мариуполя 10 британских граждан. Они не могут покинуть блокированные населенные пункты.
Также в городах насильно удерживаются граждане Индии, Китая, Вьетнама.
Российские военные создали все условия для безопасной эвакуации, открыты гуманитарные коридоры на любом направлении.
На сегодняшний день из зон проведения спецоперации эвакуировано более 142,5 тысяч человек, около трети из них — дети, пишет «ПолитЭксперт».