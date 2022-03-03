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Политика
Украинская делегация прибыла в Польшу и отказывается проводить переговоры в Беловежской пуще
3 марта, 2022 12:24
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Украинская делегация уже прибыла в Польшу, но противится тому, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской пуще. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Люди гибнут, а представители «киевского режима» место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться», - прокомментировала Захарова в свойственной ей манере задержку начала второго раунда переговоров между странами, направленного на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале.
Ранее уже сообщалось, что место проведения встречи российской и украинской делегаций может измениться. Причина не называлась.
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