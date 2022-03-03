Переговоры России и Украины могут перенести из места, в котором была поставлена точка в истории СССР
Делегации России и Украины могут встретиться для переговоров не в Беловежской пуще, как объявлялось ранее. Это место символично тем, что здесь в 1991 году было подписано соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ.
Источник в дипломатических кругах сказал: «Из Беловежской пущи переговоры могут перенести, но все остаётся в пределах Брестской области». Его слова приводит РИА Новости.
Собеседник отметил, что время переговоров пока не определено.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что место выбрано обоюдно.
Напомним, это вторые переговоры России и Украины в связи с военной операцией. Первая встреча прошла 28 февраля. Говорилось, что Киев настаивает на прекращении огня и выводе российских войск со своей территории. Запросные позиции России включают ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.