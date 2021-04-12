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Политика

Украинская армия начала обстреливать пригород Донецка

Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 13:55
1 мин
Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 13:55
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Alexander Rekun/Global Look Press

Вооруженные силы Украины начали обстреливать пригород Донецка. Об этом сообщил мэр города на востоке страны Алексей Кулемзин.

По его данным, военные открыли огонь по поселку городского типа Александровка в 12:05. Обстрел ведется из боевой машины пехоты и станкового противотанкового гранатомета. Кулемзин подчеркнул в своем Telegram-канале, что пострадавших нет.

Ситуацию прокомментировали и в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе. Сообщается, что Воздушные силы Украины обстреляли спустя 8 минут населенные пункты Новомихайловка и Сигнальное, а в 12:30 – села Шумы и Горловка. Применялись гранаты и стрелковое оружие.

В Киеве заявили на это, что из-за обстрела на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Ранее офис Владимира Зеленского сделал заявление о наступлении на Донбасс – ничего не предвещало беды.

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Донецк
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