Офис Владимира Зеленского сделал заявление о наступлении на Донбасс

Политика

Власти Украины продолжают делать противоречивые заявления по Донбассу. На сей раз Офис главы государства Владимира Зеленского прокомментировал возможное наступление на регион.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», – цитирует пресс-секретаря лидера Украины Юлию Мендель Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

К слову, ранее в России прокомментировали действия Киева в Донбассе фразой «имитация военной угрозы».