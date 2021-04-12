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Политика
Офис Владимира Зеленского сделал заявление о наступлении на Донбасс
12 апреля, 2021 09:34
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APUkraine/ twitter.com
Власти Украины продолжают делать противоречивые заявления по Донбассу. На сей раз Офис главы государства Владимира Зеленского прокомментировал возможное наступление на регион.
«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», – цитирует пресс-секретаря лидера Украины Юлию Мендель Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
К слову, ранее в России прокомментировали действия Киева в Донбассе фразой «имитация военной угрозы».
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