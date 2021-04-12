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Офис Владимира Зеленского сделал заявление о наступлении на Донбасс

Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 09:34
1 мин
Марьям Ибрагимова
12 апреля, 2021 09:34
1 мин
APUkraine/ twitter.com
APUkraine/ twitter.com

Власти Украины продолжают делать противоречивые заявления по Донбассу. На сей раз Офис главы государства Владимира Зеленского прокомментировал возможное наступление на регион.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», – цитирует пресс-секретаря лидера Украины Юлию Мендель Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

К слову, ранее в России прокомментировали действия Киева в Донбассе фразой «имитация военной угрозы».

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ТЕГИ
Украина
Владимир Зеленский
Донбасс
Военный конфликт
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