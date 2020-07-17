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Украина ждет на военные учения страны НАТО

Дмитрий Байков
17 июля, 2020 11:45
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фото: Flickr

Украина в качестве ответа на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020», будет проводить свои командно-штабные маневры «Объединенные усилия – 2020».

По словам министр обороны Украины Андрея Тарана, для участия в учениях будут приглашены страны НАТО. В ходе них будет проверена способность Генштаба действовать в соответствие со стандартами альянса, а также способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что корабли группы сил НАТО вошли в Черное море, для проведения совместных военных учений с Украиной и Болгарией.

В сообщении говорится, что корабли Североатлантического Альянса во второй раз в текущем году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины.

темы
Украина
Россия
НАТО
армия
учения
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