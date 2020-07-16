На Украине сообщили о необходимости присутствия кораблей НАТО в Черном море

Политика

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Корабли группы сил НАТО вошли в Черное море, для проведения совместных военных учений с Украиной и Болгарией. Об этом сообщил офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В сообщении говорится, что корабли Североатлантического Альянса во второй раз в текущем году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины.

В ближайшее время состоятся визиты кораблей в болгарский порт Бургас и порт Одесса. Отмечается, что будут соблюдены все необходимые ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря зашли три корабля группировки НАТО.