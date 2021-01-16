Украина запретила иностранные языки в сфере обслуживания
В субботу вступили в силу положения закона Украины, предусматривающего запрет на использования языков, отличных от государственного, в сфере обслуживания.
С момента вступления в силу любой поставщик услуг и изготовитель работ обязан предоставлять информацию о предлагаемых благах исключительно на украинском языке. При этом законом не возбраняется предоставление информации клиентам на иных языках в случае отдельной просьбы клиента.
Нарушителей закона ждут многочисленные штрафы, которые будут обеспечиваться неукоснительным и применением государственного принуждения, осуществляемого в рамках украинского законодательства.
Положения закона были подвергнуты оппозиционными силами Украины, а также российскими политиками, сообщает агентство «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Украина готова к компромиссам по Крыму.