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В субботу вступили в силу положения закона Украины, предусматривающего запрет на использования языков, отличных от государственного, в сфере обслуживания.

С момента вступления в силу любой поставщик услуг и изготовитель работ обязан предоставлять информацию о предлагаемых благах исключительно на украинском языке. При этом законом не возбраняется предоставление информации клиентам на иных языках в случае отдельной просьбы клиента.

Нарушителей закона ждут многочисленные штрафы, которые будут обеспечиваться неукоснительным и применением государственного принуждения, осуществляемого в рамках украинского законодательства.

Положения закона были подвергнуты оппозиционными силами Украины, а также российскими политиками, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Украина готова к компромиссам по Крыму.