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Политика
Украина задержала агента российских спецслужб
22 апреля, 2021 18:36
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twitter.com/ ServiceSsu/globallookpress
В Житомирской области задержали «агента ФСБ». В Службе безопасности Украины полагают, что шпион выполнял задание кураторов из российских спецслужб.
В частности, мужчина должен был снять на видео два военных объекта, установить места жительства служащих и собрать компромат на руководство подразделений, выставляющий его в невыгодном свете.
Он хранил дома средства связи с представителями российской разведки. Задержанный признался в сотрудничестве с Москвой, сообщает телеканал «360».
Ранее ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинскую разведку шпиона. Он передавал Киеву сведения о деятельности Черноморского флота.
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