Украина задержала агента российских спецслужб

Политика

В Житомирской области задержали «агента ФСБ». В Службе безопасности Украины полагают, что шпион выполнял задание кураторов из российских спецслужб.

В частности, мужчина должен был снять на видео два военных объекта, установить места жительства служащих и собрать компромат на руководство подразделений, выставляющий его в невыгодном свете.

Он хранил дома средства связи с представителями российской разведки. Задержанный признался в сотрудничестве с Москвой, сообщает телеканал «360».

Ранее ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинскую разведку шпиона. Он передавал Киеву сведения о деятельности Черноморского флота.