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Политика
Украина заблокировала России «один из ключевых элементов ведения боевых действий»
1 марта, 2022 10:27
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Госслужба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о блокировке украинскими мобильными операторами доступа телефонов с российскими номерами к их сетям. Ведомство объяснило принятые меры.
«Связь — один из ключевых элементов ведения боевых действий», - сообщили в Госслужбе. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.
Россия начала военную операцию 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель - защита жителей Донбасса. Оккупация Украины не входит в планы России, заверял глава государства.
Путин призывал украинских военных сложить оружие.
28 февраля Украина и Россия провели переговоры в Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский оценил их итоги.
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