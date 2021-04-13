Новости – Политика
Политика
Украина ввела особый режим в приграничных с Беларусью районах
13 апреля, 2021 11:04
1 мин
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Украина ввела дополнительные ограничения пограничного контроля в приграничных с Беларусью районах. Об этом сообщила украинская пограничная служба на своей странице в Facebook.
Особый режим введен с 12 апреля и будет действовать до конца 2021 года. О любых работах в приграничных районах местные власти и коммунальные службы должны сообщать пограничникам заранее. Запрещена стоянка транспортных средств на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска. О полетах легкомоторных самолетов и дронов необходимо предупреждать за 24 часа.
Предусмотрен большой список ограничительных мер в приграничье. В зоне белорусско-украинской границы вводится подобие «комендантского часа», сообщает «Telegraf.by».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку