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Политика

Украина ввела особый режим в приграничных с Беларусью районах

Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 11:04
1 мин
Дмитрий Байков
13 апреля, 2021 11:04
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Alexander Rekun/Global Look Press

Украина ввела дополнительные ограничения пограничного контроля в приграничных с Беларусью районах. Об этом сообщила украинская пограничная служба на своей странице в Facebook.

Особый режим введен с 12 апреля и будет действовать до конца 2021 года. О любых работах в приграничных районах местные власти и коммунальные службы должны сообщать пограничникам заранее. Запрещена стоянка транспортных средств на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска. О полетах легкомоторных самолетов и дронов необходимо предупреждать за 24 часа.

Предусмотрен большой список ограничительных мер в приграничье. В зоне белорусско-украинской границы вводится подобие «комендантского часа», сообщает «Telegraf.by».

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