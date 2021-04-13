Украина ввела особый режим в приграничных с Беларусью районах

Политика

Украина ввела дополнительные ограничения пограничного контроля в приграничных с Беларусью районах. Об этом сообщила украинская пограничная служба на своей странице в Facebook.

Особый режим введен с 12 апреля и будет действовать до конца 2021 года. О любых работах в приграничных районах местные власти и коммунальные службы должны сообщать пограничникам заранее. Запрещена стоянка транспортных средств на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска. О полетах легкомоторных самолетов и дронов необходимо предупреждать за 24 часа.

Предусмотрен большой список ограничительных мер в приграничье. В зоне белорусско-украинской границы вводится подобие «комендантского часа», сообщает «Telegraf.by».

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