Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Украина внезапно объявила об использовании боевого оружия у российской границы с завтрашнего дня

Лилия Караева
13 апреля, 2021 18:11
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 18:11
2 мин
Разведение сил в Донецкой области
Global Look Press

С 14 апреля в граничащей с Россией Харьковской области Украины начнутся антитеррористические учения. Будут использоваться боевое огнестрельное оружие, радиотехнические средства и военная техника.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. В них примут участие сотрудники Службы безопасности Украины, нацгвардейцы, полицейские и пограничники, сообщает телеканал «360».

Особое внимание будет уделяться участкам на границе с Россией. Учения продлятся до конца мая.

Граждан просят сообщать о лицах, которые будут проявлять повышенный интерес к военным объектам, транспортной инфраструктуре и зданиям органов власти. Людей предупредили о необходимости иметь при себе документы - возможна проверка.

Ранее стало известно о концентрации вооруженных сил России возле украинской границы. Сообщалось о размещении 80 тысяч солдат. Киев опасается, что Москва готовит вторжение на территорию Украины.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Учения
Российская граница
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!