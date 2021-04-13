Украина внезапно объявила об использовании боевого оружия у российской границы с завтрашнего дня

Политика

С 14 апреля в граничащей с Россией Харьковской области Украины начнутся антитеррористические учения. Будут использоваться боевое огнестрельное оружие, радиотехнические средства и военная техника.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. В них примут участие сотрудники Службы безопасности Украины, нацгвардейцы, полицейские и пограничники, сообщает телеканал «360».

Особое внимание будет уделяться участкам на границе с Россией. Учения продлятся до конца мая.

Граждан просят сообщать о лицах, которые будут проявлять повышенный интерес к военным объектам, транспортной инфраструктуре и зданиям органов власти. Людей предупредили о необходимости иметь при себе документы - возможна проверка.

Ранее стало известно о концентрации вооруженных сил России возле украинской границы. Сообщалось о размещении 80 тысяч солдат. Киев опасается, что Москва готовит вторжение на территорию Украины.