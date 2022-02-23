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Политика
Украина собирается закрыть границы с Россией и Беларусью
23 февраля, 2022 11:30
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Pixabay
Украина собирается закрыть государственные границы с Россией, признавшей независимость ДНР и ЛНР, и ее главным партнёром — Беларусью. Проект постановления об обращении к лидеру республики размещён на сайте Верховной Рады.
Известно, что автором документа является депутат от партии «Свобода» Оксана Савчук. Она предлагает объявить военное положение на Донбассе, прекратить транспортное сообщение с Россией, а также закрыть границы с ней и Беларусью.
Известно, что парламент зарегистрировал также проект о введении санкций против депутатов нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР.
Ранее стало известно, что в санкционный список ЕС попали известные российские пропагандисты. Им запретили въезжать в Европу.
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