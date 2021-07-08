Украина собирается открыть уголовное дело против Александра Лукашенко за связь с ЛНР
Генпрокуратура Украины намерена детально изучать сотрудничество президента Беларуси Лукашенко с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики. Проверка связана с делом основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протесевича. Напомним, лидер РБ, разрешил специалистам из ЛНР поговорить с блогером.
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко убежден, что «силой захвативший» власть в Беларуси и признавший республики независимыми Лукашенко посягает на территориальную целостность Украины.
«Украина должна открыть уголовное дело против диктатора за сотрудничество с террористами», – заключил Гончаренко.
Он добавил в своем Telegram-канале о том, что офис Генрокурора рассмотрит его обращение по поводу проверки информации о содействии Лукашенко ЛНР.
Ранее президент Беларуси поручил подчиненным жестко реагировать на государства, собирающиеся «дожать» республику.