Новости – Политика
Политика
Украина «сделает больно» Александру Лукашенко в случае приезда в Минск следователей из ЛНР
4 июня, 2021 16:10
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Украина отреагировала на идею президента РБ Александра Лукашенко пригласить в Беларусь следователей из самопровозглашенной ЛНР для допроса основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если это случится, власти возглавляемой Владимиром Зеленским страны будут вынуждены сделать Лукашенко больно.
«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно», — заявил министр.
Кулеба подчеркнул, что Украина не хочет начинать политическую или экономическую войну с Беларусью, но власти РБ сами провоцируют конфликты, передаёт РИА Новости.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку