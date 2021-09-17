Украина решила ударить санкциями по организаторам выборов в Госдуму РФ
Украина введет санкции против лиц, которые организовывали проведение выборов в Государственную думу РФ на территории Крыма и Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Украинская сторона уверена, что Россия не имеет права проводить выборы на этих территориях. В связи с этим будут введены санкции, и они коснуться всех участников процесса.
«Поэтому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны», — заявил секретарь СНБО.
Также меры коснутся наблюдателей от иностранных государств, даже если они обладают каким-либо особым статусом.
«Я еще раз подчеркиваю: все они без исключения, несмотря на то что имеют какой-то дипломатический или другой иммунитет, будут под санкциями нашей страны», - подчеркнул Данилов.
Примечательно, что секретарь не обратил внимания на отсутствие голосования на Донбассе. Жители ДНР, которые получили паспорта РФ, могут проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или удалённо, при наличии подтвержденной записи на «Госуслугах». На территории самого ДНР российский Центризбирком голосование не проводит, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин впервые проголосовал с помощью электронной системы. При этом возникли подозрения, что россиянам показали фальшивое голосование президента.