Украина проигнорировала решение Джо Байдена и продолжит бороться с российским проектом

Политика

Киев не намерен отступаться от борьбы с российским трубопроводом «Северный поток — 2».

Как считает украинский МИД, пока говорить о победе Москвы в вопросе реализации проекта рано. По словам министра Дмитрия Кулебы, противодействовать строительству газопровода будут до пуска газа. «До тех пор, пока газ не пустили по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом он отметил, что шансы достроить «Северный поток — 2» довольно большие, сообщает «Европейская правда».

Ранее американский лидер Джо Байден признал, что ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.