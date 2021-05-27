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Политика
Украина проигнорировала решение Джо Байдена и продолжит бороться с российским проектом
27 мая, 2021 03:01
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Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Киев не намерен отступаться от борьбы с российским трубопроводом «Северный поток — 2».
Как считает украинский МИД, пока говорить о победе Москвы в вопросе реализации проекта рано. По словам министра Дмитрия Кулебы, противодействовать строительству газопровода будут до пуска газа. «До тех пор, пока газ не пустили по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.
При этом он отметил, что шансы достроить «Северный поток — 2» довольно большие, сообщает «Европейская правда».
Ранее американский лидер Джо Байден признал, что ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
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