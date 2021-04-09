Украина превращается во «взрывоопасный регион»: Кремль объяснил нахождение войск в тех районах

Политика

Стягивание российских войск к границе с Украиной прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что соседняя страна превращается во взрывоопасный регион.

«Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Песков уже комментировал информацию о передвижении войск. Он заявлял, что армия передвигается в тех направлениях, в которых считает нужным.

Сегодня утром сообщалось, что Россия подтягивает к украинской границе «Искандеры».