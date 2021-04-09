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Необъявленное передвижение: РФ подтягивает «Искандеры» к границе с недружественным государством

Лилия Караева
9 апреля, 2021 08:56
1 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 08:56
1 мин
Искандер
MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия стягивает ракетные комплесы «Искандер» к украинской границе. Предположительно, они прибыли в Воронежскую область из Свердловской.

На передвижение «Искандеров» обратило внимание агентство Janes. Его аналитик Томас Баллок указал, что прибывшие к украинской границе комплексы, скорее всего, принадлежат 119-й ракетной бригаде.

Кроме «Искандеров», в отчете упоминаются танки, боевые машины пехоты, системы залпового огня «Ураган». К югу от Воронежа оборудован полигон с комплексами дальней связи и полевым госпиталем.

В агентстве назвали происходящее «самым масштабным необъявленным передвижением войск» России с 2015 года, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что на спутниковых снимках заметили расположенный вблизи украинской границы лагерь российских войск.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину недружественным государством и «проектом» Запада.

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Украина
Россия
Искандер
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