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Украина построит военно-морские базы на Черном море

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 12:38
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фото: Flickr

Украина построит две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Об этом сегодня сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году. По его словам, в уходящем году военный бюджет стал самым большим в истории Украины.

Президент Украины также заявил, что сейчас страна создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, пишут «Известия».

Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях.

темы
Украина
политика
Владимир Зеленский
Черное море
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