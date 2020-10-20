Украина построит военно-морские базы на Черном море

фото: Flickr

Украина построит две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Об этом сегодня сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году. По его словам, в уходящем году военный бюджет стал самым большим в истории Украины.

Президент Украины также заявил, что сейчас страна создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, пишут «Известия».

Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях.