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Украина построит военно-морские базы на Черном море
20 октября, 2020 12:38
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фото: Flickr
Украина построит две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Об этом сегодня сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году. По его словам, в уходящем году военный бюджет стал самым большим в истории Украины.
Президент Украины также заявил, что сейчас страна создает армию, которая не позволит отдать украинские территории, пишут «Известия».
Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях.
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