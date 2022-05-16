Украина получит помощь в видео оружия еще на пол миллиарда
Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали новый пакет военной помощи Украине. ЕС выделит дополнительные 500 миллионов евро, тем самым доведя общую сумму предоставленной помощи до 2 млрд евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов, — заявил он после встречи министров — Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда».
Борель отметил, что помощь, которая предоставляется Украине от лица Евросоюза - лишь «вершина айсберга». В реальности объём помощи, которую Киеву на двусторонней основе оказывают отдельные государства ЕС, гораздо больше.
Ранее стало известно, что Украина может войти в НАТО без выполнения Плана действий по членству в альянсе.