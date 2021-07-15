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Политика
Украина получила первый ударный беспилотник из Турции Bayraktar
15 июля, 2021 11:55
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Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look press
Военно-морские силы (ВМС) Украины получили первый ударный беспилотник производства Турции Bayraktar TB2. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
«Набираем высоту»: гордо заявил министр обороны Украины Андрей Таран, имея ввиду, что первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 поступил на вооружение.
В настоящее время проводятся приемочные испытания беспилотника, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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