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Политика
Россия начала продажу «убийц» турецких «Байрактаров»
28 июня, 2021 10:54
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Wikipedia
Россия выводит на мировой оружейный рынок ударный беспилотник «Орион-Э». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Орион-Э» будет хорошим предложением по цене и по качеству. Российский беспилотник является одним из лучших на рынке и станет «убийцей» таких конкурентов, как турецкий «Байрактар». Первые заявки от потенциальных заказчиков уже поступили, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Вопрос по теме:
Сможет ли российский беспилотник «Орион-Э» составить конкуренцию турецким «Байрактарам» на мировом рынке?
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