Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Украина побоялась еще пятерых российских артистов

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 15:58
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 15:58
1 мин
wallpapercave.com
wallpapercave.com

Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, еще пятерых российских артистов.

Известно, что такое решение ведомство принимает на основании соответствующих обращений от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности страны, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

18 января в Министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности. После этого в «черный список» были включены граждане РФ - заслуженная артистка России Ольга Кормухина, российская певица украинского происхождения Ольга Засульская, поп-рок исполнитель Игорь Саруханов, экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер и певец Марк Тишман, передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в данном перечне числятся 164 человека.

Ранее Филиппу Киркорову запретили на протяжении пяти лет въезжать в балтийскую страну.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Россия
СБУ
артисты
черный список
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!