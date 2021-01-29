Политика

Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, еще пятерых российских артистов.

Известно, что такое решение ведомство принимает на основании соответствующих обращений от Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности страны, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

18 января в Министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности. После этого в «черный список» были включены граждане РФ - заслуженная артистка России Ольга Кормухина, российская певица украинского происхождения Ольга Засульская, поп-рок исполнитель Игорь Саруханов, экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер и певец Марк Тишман, передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в данном перечне числятся 164 человека.

Ранее Филиппу Киркорову запретили на протяжении пяти лет въезжать в балтийскую страну.