Филиппу Киркорову на 5 лет запретили въезд в балтийскую страну

Политика

Литва на 5 лет запретила въезд в страну российскому эстрадному исполнителю Филиппу Киркорову. Певец внесён в список нежелательных лиц миграционной службы. Об этом сообщило министерство иностранных дел Литвы.

Глава МИД Литвы Агне Билотайте отметила, что ряд артистов, в том числе и Киркоров, «публично оправдывают оккупацию Крыма». Этого литовская «демократия» терпеть не может.

«У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», — цитируют министра «Известия».

Ранее стало известно, что Литва модет также запретить въезд Михаилу Шуфутинскому.