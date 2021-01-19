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Филиппу Киркорову на 5 лет запретили въезд в балтийскую страну

Антон Мельников
19 января, 2021 19:46
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 19:46
1 мин
Youtube / Филипп Киркоров
Youtube / Филипп Киркоров

Литва на 5 лет запретила въезд в страну российскому эстрадному исполнителю Филиппу Киркорову. Певец внесён в список нежелательных лиц миграционной службы. Об этом сообщило министерство иностранных дел Литвы.

Глава МИД Литвы Агне Билотайте отметила, что ряд артистов, в том числе и Киркоров, «публично оправдывают оккупацию Крыма». Этого литовская «демократия» терпеть не может.

«У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», — цитируют министра «Известия».

Ранее стало известно, что Литва модет также запретить въезд Михаилу Шуфутинскому.

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ТЕГИ
Литва
Эстрада
Филипп Киркоров
1 мин
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