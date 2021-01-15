Литва по политическим мотивам может запретить въезд звёздам российской эстрады

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти могут запретить въезд в страну представителям российского шоу-бизнеса. Мера коснется Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. Литовские власти считают, что их представления являются видом «мягкой российской политической пропаганды».

«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», - заявил министр.

Глава МИд добавил, что Литва в решении относительно российских эстрадных певцов должна руководствоваться юридическими нормами.

«ТАСС» поясняет, что въезд в Литву Киркорова и Шуфутинского стали предметом для обсуждения после скандала в местных СМИ. Из-за пандемии коронавируса был отменен ряд концертов, при этом исполнители получили компенсации в размере около 30 тысяч евро.