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Литва по политическим мотивам может запретить въезд звёздам российской эстрады

Антон Мельников
15 января, 2021 18:43
1 мин
Youtube / Филипп Киркоров
Youtube / Филипп Киркоров

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти могут запретить въезд в страну представителям российского шоу-бизнеса. Мера коснется Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. Литовские власти считают, что их представления являются видом «мягкой российской политической пропаганды».

«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», - заявил министр.

Глава МИд добавил, что Литва в решении относительно российских эстрадных певцов должна руководствоваться юридическими нормами.

«ТАСС» поясняет, что въезд в Литву Киркорова и Шуфутинского стали предметом для обсуждения после скандала в местных СМИ. Из-за пандемии коронавируса был отменен ряд концертов, при этом исполнители получили компенсации в размере около 30 тысяч евро.

темы
эстрада
Литва
Филипп Киркоров
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