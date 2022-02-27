Новости – Политика
Политика
Украина, несмотря на потери, не планирует сдаваться России
27 февраля, 2022 19:05
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Киев не собирается сдаваться или капитулировать перед Россией.
По словам главы МИД Украины Дмирия Кулебы, во время переговоров с Россией на украинско-белорусской границе Кина планирует выслушать оппонента, но никак не капитулировать.
«Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом», - заявил украинский глава МИД, цитирует «Газета.ру».
США и НАТО не угрожают России, поспешили заверить в Белом доме, после приказа президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Тем временем, ожидается, что в скором времени Россия и Украина начнут переговоры. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости