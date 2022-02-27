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Политика
США поспешили заверить Россию в отсутствии угрозы для нее после приказа Путина о ядерном оружии
27 февраля, 2022 17:52
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Pixabay
США и НАТО не угрожают России, поспешили заверить в Белом доме, после приказа президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
В Белом доме заявил, что США и НАТО не угрожают России и, что Москва якобы решила перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства на основании несуществующих угроз, пишет «РИА Новости».
При этом глава МИД Британии Лиз Трасс накануне заявила, что действия России на Украине могут привести к конфликту с НАТО.
Стратегические силы сдерживания - основа боевой мощи Российских вооруженных сил. В их состав входят межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты и ядерные боеголовки, а также средства обороны от таких вооружений.
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