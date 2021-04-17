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Политика

Украина наносит ответный удар: там недовольны задерэанием своего консула

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 12:41
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 12:41
1 мин
Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Globallookpress
Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Globallookpress

Украинские власти готовят ответные действия на задержание консула республики на территории России.

По словам заместителя главы МИДа Украины Евгения Енина, меры в отношении российских дипломатов будут приняты на основе существующей практики и принципа взаимности, передает ТАСС.

Как стало известно ранее, утром 17 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан генеральный консул Украины Александр Сосонюк.

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