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Политика
Украина наносит ответный удар: там недовольны задерэанием своего консула
17 апреля, 2021 12:41
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Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Globallookpress
Украинские власти готовят ответные действия на задержание консула республики на территории России.
По словам заместителя главы МИДа Украины Евгения Енина, меры в отношении российских дипломатов будут приняты на основе существующей практики и принципа взаимности, передает ТАСС.
Как стало известно ранее, утром 17 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан генеральный консул Украины Александр Сосонюк.
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