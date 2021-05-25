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Политика
Украина наложила вето на авиасообщение с соседним государством
25 мая, 2021 10:31
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Pixabay
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве соседней республики.
С полуночи 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам будут запрещены полеты в воздушном пространстве Беларуси в связи с инцидентом с рейсом Ryanair, заявил министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что кабмин Украины расценивает произошедшее с самолетом Ryanair в Минске как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Литва призвала страны Евросоюза выступить с рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси.
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