Украина наложила вето на авиасообщение с соседним государством

Политика

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве соседней республики.

С полуночи 26 мая украинским авиакомпаниям и самолетам будут запрещены полеты в воздушном пространстве Беларуси в связи с инцидентом с рейсом Ryanair, заявил министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что кабмин Украины расценивает произошедшее с самолетом Ryanair в Минске как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Литва призвала страны Евросоюза выступить с рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси.