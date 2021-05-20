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Политика

Украина начала обсуждать с Россией оргвопросы по встрече лидеров двух государств

Марьям Ибрагимова
20 мая, 2021 13:21
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 мая, 2021 13:21
1 мин
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал вести переговоры с Россией по поводу организации встречи лидеров двух государств. Об этом заявил сам глава республики.

В Кремле откровение Зеленского уже прокомментировали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, курированием данного вопроса в настоящее время вплотную занимается заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак. Правда, говорить о какой-либо конкретике в России пока не торопятся, поскольку задача по согласованию встречи непостая.
«Пока наброски такими широкими мазками. Гипотетический набросок к гипотетической встрече, определенной даты нет», – цитирует Пескова РБК.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский проводит сегодня пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания на посту президента Украины.

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