Украина начала обсуждать с Россией оргвопросы по встрече лидеров двух государств

Политика

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал вести переговоры с Россией по поводу организации встречи лидеров двух государств. Об этом заявил сам глава республики.

В Кремле откровение Зеленского уже прокомментировали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, курированием данного вопроса в настоящее время вплотную занимается заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак. Правда, говорить о какой-либо конкретике в России пока не торопятся, поскольку задача по согласованию встречи непостая.

«Пока наброски такими широкими мазками. Гипотетический набросок к гипотетической встрече, определенной даты нет», – цитирует Пескова РБК.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский проводит сегодня пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания на посту президента Украины.