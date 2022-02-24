Новости – Политика
Политика
Украина может объявить всеобщую мобилизацию на фоне вторжения
24 февраля, 2022 13:27
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Youtube / Телеканал 360
Рада Украины рассмотрит возможность объявления всеобщей мобилизации в стране на фоне вторжения российских войск. Соответствующий законопроект внёс президент Украины Владимир Зеленский, передаёт «Раньше всех. Ну почти.».
Ранее украинский президент уже заявил, что власти готовы вооружить любых граждан, готовых встать на защиту суверенитета страны. Также на службу призываются люди с боевым опытом и ветераны спецслужб.
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