Украина будет выдавать оружие любым готовым к борьбе гражданам
Власти Украины готовы выдавать оружие всем, кто готов встать на защиту суверенитета. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что украинская армия сейчас отбивает атаки и является основной защитой государственности страны. При этом Вооруженные силы не единственная сила. Власти готовы вооружить гражданское население.
«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет», — заявил он, отметив, что будущее Украины зависит от каждого гражданина.
Всех, кто имеет боевой опыт, президент призывает присоединиться к обороне. Также, добавил Зеленский, к защите привлекаются ветераны МВД.
На фоне вторжения сил РФ, в Украине заговорили об отставке Зеленского. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».