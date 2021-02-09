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Политика
Украина хочет деактивировать Twitter-аккаунт МИД России в Крыму
9 февраля, 2021 12:36
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Globallokpress
МИД Украины пытается закрыть Twitter-аккаунт представительства Мигнистерства иностранных дел России в Крыму. Об этом сообщается на странице украинского посольства в США в Facebook.
Украинское посольство в США направило обращение к руководству социальной сети. Посол Украины Владимир Ельченко заявил, что публичные страницы российской власти в Крыму не должны обозначаться как «официальные и легитимные», пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на Украине пытаются обвинить Россию в давлении в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
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