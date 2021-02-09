На Украине пытаются обвинить Россию в давлении на Украину

Политика

На Украине пытаются обвинить Россию в давлении в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Машковца, на отдельных участках фронта на юго-востоке страны ситуация остается крайне тяжелой. В напряженности он обвинил Россию и связал это с попыткой оказать давление на Украину в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе, пишет «РИА Новости».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал о ситуации на юго-востоке страны.

По словам Кравчука, «все возможные и невозможные договоренности» в Донбассе регулярно нарушаются. Киев должен действовать как можно жестче и не идти ни на какие на уступки. «На каждый выстрел отвечать выстрелом».