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На Украине пытаются обвинить Россию в давлении на Украину

Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 08:51
1 мин
Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 08:51
1 мин
1
фото: Pixabay

На Украине пытаются обвинить Россию в давлении в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Машковца, на отдельных участках фронта на юго-востоке страны ситуация остается крайне тяжелой. В напряженности он обвинил Россию и связал это с попыткой оказать давление на Украину в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе, пишет «РИА Новости».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал о ситуации на юго-востоке страны.

По словам Кравчука, «все возможные и невозможные договоренности» в Донбассе регулярно нарушаются. Киев должен действовать как можно жестче и не идти ни на какие на уступки. «На каждый выстрел отвечать выстрелом».

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