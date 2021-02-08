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Политика
Первый президент Украины призвал «стрелять» в Донбассе
8 февраля, 2021 07:56
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фото: Wikipedia
Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал о ситуации на юго-востоке страны.
По словам Кравчука, «все возможные и невозможные договоренности» в Донбассе регулярно нарушаются. Киев должен действовать как можно жестче и не идти ни на какие на уступки. «На каждый выстрел отвечать выстрелом», - приводит слова первого президента Украины «РИА Новости».
Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.
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