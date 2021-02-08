Первый президент Украины призвал «стрелять» в Донбассе

Политика

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал о ситуации на юго-востоке страны.

По словам Кравчука, «все возможные и невозможные договоренности» в Донбассе регулярно нарушаются. Киев должен действовать как можно жестче и не идти ни на какие на уступки. «На каждый выстрел отвечать выстрелом», - приводит слова первого президента Украины «РИА Новости».

Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.