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Политика

Первый президент Украины призвал «стрелять» в Донбассе

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 07:56
1 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 07:56
1 мин
1
фото: Wikipedia

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, рассказал о ситуации на юго-востоке страны.

По словам Кравчука, «все возможные и невозможные договоренности» в Донбассе регулярно нарушаются. Киев должен действовать как можно жестче и не идти ни на какие на уступки. «На каждый выстрел отвечать выстрелом», - приводит слова первого президента Украины «РИА Новости».

Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.

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Украина
война
политика
Донбасс
Леонид Кравчук
1 мин
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