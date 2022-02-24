Новости – Политика
Политика
Украина эвакуирует своих дипломатов из российской столицы
24 февраля, 2022 15:36
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Michaela Rihova/CTK
Министерство иностранных дел Украины эвакуирует сотрудников своего посольства в Москве.
Вместе с этим украинский МИД отозвал для консультаций временного поверенного Василия Покотило.
Согласно заявлению МИД Украины, консульские учреждения в России продолжат свою работу в обычном режиме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с РФ из-за вторжения войск. По словам генсека НАТО, политически разрешить ситуацию с Украиной Москве уже не удастся.
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