Новости – Политика
Политика
Вариантов не осталось: разрешить конфликт с Украиной политически Россия уже не сможет
24 февраля, 2022 14:47
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Youtube / TASS
Россия закрыла для себя возможность разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью политики. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.
По его словам, нападение на Украину «закрыло дверь» для политического решения.
Трансляцию пресс-конференции ведёт YouTube-канал TASS.
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