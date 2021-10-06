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Политика
УЕФА отказывается признавать Крым российским
6 октября, 2021 10:06
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Фото: twitter.com/EURO2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время презентации логотипа Евро-2024 не признал Крым российским. На появившейся карте полуостров был включен в состав Украины.
Данное событие уже успели прокомментировать в Государственной думе РФ. Депутат Дмитрий Свищев предположил, что, может быть, люди попросту не знают географию.
«Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их», - цитирует политика «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее провокационную форму сборной Украины для участия в Евро-2020 пришлось переделать. На ней Крым тоже был в составе республики.
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