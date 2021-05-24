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Политика

Удивленная реакцией стран Мария Захарова и нашла «оправдание» властям Беларуси

Антон Мельников
24 мая, 2021 21:23
3 мин
Антон Мельников
24 мая, 2021 21:23
3 мин
Youtube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
Youtube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

Москва «внимательно следит» за ситуацией вокруг посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и считает, что сопровождение борта военным истребителем объясняется близостью к Белорусской АЭС. Задержание же оппозиционного журналиста рассматривается как внутреннее дело республики, а реакция стран Запада вызывает «удивление». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам представителя МИД, в Москве «приняли к сведению» информацию о задержании Романа Протасевича, который является одним из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Журналист оказался в списках лиц, «причастных к экстремистской деятельности» в Беларуси. В связи с этим, вопрос должен решаться внутри республики.

«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии», - заявила она.

Сам инцидент с посадкой самолета в минском аэропорту расценивается ведомством как соответствующий международным нормам, а участие военного самолёта связано с близостью к крупному энергетическому объекту.

«Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам, - отметила Захарова. - Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС».

Вместе с этим, представитель МИД посчитала нужным прокомментировать реакцию на задержание Протасевича со стороны стран Запада. По её словам, «скоординированная реакция» международных организаций и ряда западных стран «вызывает удивление».

«Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому», - заявила она, отметив, что таких прецедентов было немало.

Москва призывает западные страны избежать «двойных стандартов» при оценке инцидента и «трезво, без эмоций» разобраться в произошедшем при содействии представителей властей белорусской авиации. Последние, по её словам, демонстрируют «открытость и готовность к взаимодействию», передаёт «ТАСС».

Напомним, 23 мая пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Самолет посадили по подозрению в наличии бомбы на борту. Проверка после посадки угрозу не подтвердила, однако с самолёта был ссажен и задержан журналист Роман Протасевич. Позднее Минтранс республики объяснил посадку самолёта неким электронным письмом от «солдат ХАМАСа». Об этом читайте в нашем материале.

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Мария Захарова
Запад
Ryanair
Роман Протасевич
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