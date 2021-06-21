«Удар» по Александру Лукашенко задел членов его семьи
В принятом 21 июня пакете европейских санкций против Беларуси оказались не только официальные лица республики. Среди попавших под санкции лиц оказался сын белорусского президента Александра Лукашенко Дмитрий, а также сноха главы Беларуси.
Напомним, поводом для нового, четвёртого, антибелорусского санкционного пакета стал продолжающийся с августа 2020 года политический кризис в республики. Также на решение о дополнительных мерах повлиял майский инцидент с принудительной посадкой в Минске борта Ryanair.
Решение об ограничениях прокомментировал Совет ЕС.
«Это решение (о санкциях – прим.) было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и насильственным подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», - заявил европейских орган.
Также подчеркивается, что семь физлиц и одно юрлицо попало под ограничения именно из-за «принудительной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске», передаёт «РБК».
Ранее стало известно, что в ограничительном списке оказался бизнесмен из России. Он имеет дружбу с Лукашенко.