Слишком «дружил» с Лукашенко: под антибелорусские санкции попал бизнесмен из России
Евросоюз принял новый, уже четвертый, пакет санкционных ограничений против Беларуси. Среди попавших в список оказались не только официальные лица республики, но и российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
Всего под санкции попали 86 физических и юридических лиц. Появление среди них бизнесмена из России объяснил Совет ЕС.
Согласно заявлению европейского органа, Гуцериев имеет бизнес-интересы в Беларуси. В частности, речь идёт о секторах энергетики и калийных удобрений. Кроме того, у бизнесмена есть дружеские отношения непосредственно с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и влияние в политической элите Белоруссии», - сообщил Евросовет.
Также отмечается, что Гуцериев аффилирован к холдингу «Сафмар». Именно этот холдинг поставлял нефтепродукты на перерабатывающие заводы республики, когда между Беларусью и Россией возник энергетический кризис в начале 2020 года.
Также сообщается о том, что Гуцериев «преподносил Лукашенко роскошные подарки» и является владельцем резиденции, которой фактически распоряжается белорусский президент. Тем самым бизнесмен «прикрыл» Лукашенко, когда журналисты вели расследование о собственности главы республики, передаёт «РБК».
Ранее стало известно, что в европейским санкциям против Беларуси присоединились США.