США последовали примеру Евросоюза: ближайшие сподручные Александра Лукашенко в черном списке
Власти Соединенных Штатов приняли дополнительные санкционные ограничения в отношении 16 физических лиц и пяти ведомств Беларуси. Об этом заявил Минфин США.
Под новые меры американских властей попала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, спикер белорусского парламента Наталья Кочанова, руководитель спецподразделения «Альфа» при белорусском КГБ Сергей Зубков, глава минской милиции Михаил Гриб, а также заместитель главы Минюста Беларуси Сергей Калиновский.
Среди попавших в «черный список» вошёл глава КГБ Беларуси Иван Тертель, генеральный прокурор республики Андрей Швед и глава внутренних войск Николай Карпенков.
Также приняты меры против ряда белорусских ведомств: КГБ, управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при белорусском МВД, минского СИЗО «Окрестина», внутренних войск МВД и УВД Брестоблисполкома, передаёт РИА «Новости».
Часом ранее стало известно, что санкции против белорусского режима были объявлены со стороны Евросоюза. При этом ожидается, что последуют более жёсткие меры.