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Политика
Убит переизбранный на шестой срок президент республики
20 апреля, 2021 16:57
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Pixabay
Умер переизбранный на шестой срок президент Республики Чад Идрисс Деби Итно. 68-летний правитель получил ранения во время боя с повстанцами.
Об этом сообщило агентство Associated Press. Руководивший страной с 1990 года Деби был переизбран 11 апреля на новый президентский срок. За него проголосовали 79% избирателей.
Он присоединился к армии и был ранен в боестолкновениях с повстанцами. 20 апреля Деби скончался от травм.
Руководить страной временно будет военный совет. Он проработает минимум полтора года.
В 2018 году Деби провел реформу Конституции. Она позволяла ему остаться у власти до 2033 года.
В августе 2020 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок. Он провел инаугурацию в тайне от белорусов.
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