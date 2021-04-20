Убит переизбранный на шестой срок президент республики

Политика

Умер переизбранный на шестой срок президент Республики Чад Идрисс Деби Итно. 68-летний правитель получил ранения во время боя с повстанцами.

Об этом сообщило агентство Associated Press. Руководивший страной с 1990 года Деби был переизбран 11 апреля на новый президентский срок. За него проголосовали 79% избирателей.

Он присоединился к армии и был ранен в боестолкновениях с повстанцами. 20 апреля Деби скончался от травм.

Руководить страной временно будет военный совет. Он проработает минимум полтора года.

В 2018 году Деби провел реформу Конституции. Она позволяла ему остаться у власти до 2033 года.

В августе 2020 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок. Он провел инаугурацию в тайне от белорусов.