«У всего человечества замерло дыхание»: Жириновский увидел в лицах Путина и Байдена ответ на главный вопрос
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал прошедший саммит между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В результате встречи люди всего мира «вздохнули с облегчением», так как поняли, что войны между странами не будет. Своей оценкой он поделился в собственном Telegram-канале.
По словам политика, при виде рукопожатия Байдена и Путина «у всего человечества замерло дыхание».
«Эти два человека по-настоящему руководят миром», - считает Жириновский.
Увидев же лица президентов, тревога по поводу будущего двух стран прошла.
«И сегодня, увидев их лица, люди во всем мире вздохнули с облегчением: войны не будет«, — написал глава ЛДПР.
Жириновский полагает, что главы стран будут двигаться «друг другу навстречу» в тех областях, где стороны имеют разногласия.
»Да здравствует мир и демократия! - пишет политик, - Пусть процветают Россия и США!«.
Ранее стало известно, какие слова Путин произнес первыми после саммита.