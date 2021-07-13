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Политика
У Владимира Зеленского не было времени прочитать статью Владимира Путина. Однако он ее прокомментировал
13 июля, 2021 12:54
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главы РФ Владимира Путина об историческом единстве российского и украинского народов.
На форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» Зеленский заявил, что материал будет внимательно прочитан. После этого в Киеве подумают над ответом Москве.
Украинский лидер сказал, что на данный момент у не было времени полностью ознакомиться с текстом статьи, отметив, что у Путина время нашлось. Зеленский также увидел проделанную российским президентом «глубокую работу».
Также Зеленскому понравилось, что Путин знает украинский язык, так как публикация была подготовлена в том числе и в переводе, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Владимир Путин напомнил украинцам о единых корнях от Древней Руси.
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