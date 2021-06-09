У украинской газовой компании появилась «последняя надежда» на выживание - иск к «Газпрому»
Украинский «Нафтогаз» заявил о планах подать новый иск в европейский арбитраж. Цель компании - борьба с монопольным положением «Газпрома» на рынке нефти и газа и противостояние проекту «Северный поток-2».
О подготовке иска сообщил директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он собирается принудить «Газпром» к сотрудничеству через антимонопольный орган ЕС и европейский арбитраж, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее на Украине предлагали создать консорциум с американскими и европейскими компаниями, чтобы получить больше возможностей давить на Россию. Глава «Нафтогаза» полагал, что с украинской компанией не захотят объединяться до тех пор, пока не будет решен вопрос с поставками от «Газпрома».
Ранее Кремль озвучил планы России по украинскому транзиту после завершения пятилетнего договора. Киев опасается, что с окончанием строительства «Северного потока-2» Москва откажется от транзита через Украину.