Обнародованы планы Путина по украинскому транзиту после завершения нынешнего пятилетнего договора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о судьбе транзита газа из России через Украину. Последний договор был заключен 31 декабря 2019 года, он рассчитан на пять лет.
Кремль пообещал, что сохранит объемы поставок через территорию соседней страны.
«...Даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», - сказал Песков. Его цитирует РИА Новости.
Он объяснил: «украинский транзит может быть востребован» в связи с предполагаемыми увеличениями поставок газа в Европу. Для сохранения транзита Украина должна поддерживать нормальное техническое состояние газо-транспортной системы, подчеркнул он и напомнил, что Путин рассматривает проект исключительно как коммерческий.
Украина выступает против российского проекта «Северный поток-2», который, по ее мнению, приведет к отказу России от транзита газа. Трубопровод построен на 95% - осталось уложить 121 километр.