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Политика
У турецкого президента «прорезалась» русская речь после встречи с Путиным
29 сентября, 2021 16:26
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Youtube / РБК
Приехавший на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил российского коллегу после встречи по-русски. Трансляция мероприятия проходила на YouTube-канале «РБК».
В конце встречи Эрдоган произнёс: «Спасибо».
Ранее Путин заявил, что газопровод «Турецкий поток» помог Турции чувствовать себя уверенно в условиях нестабильности.
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